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ЗСУ на Харківщині "денацифікували" цілий підрозділ спецназівців РФ

27 липня 2022, 12:07

Захисники України завдали удару по позиціях 25-го окремого загону спеціального призначення Меркурій. Були ліквідовані щонайменше 18 окупантів.

Втрати Росії в Україні
Втрати Росії в Україні стали більшими завдяки ЗСУ / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

У Харківській області розбили підрозділ російського спецназу Меркурій. Були ліквідовані щонайменше 18 окупантів, ще безліч отримали поранення.

За його словами, таких втрат армія РФ зазнала ще 21 липня, коли за справу взялися артилерійські підрозділи Збройних сил України. Про це повідомив у Telegram журналіст Роман Цимбалюк.

"Було завдано ракетного удару по позиціях 25-го окремого загону спеціального призначення "Меркурій" (в/ч 7459, Смоленськ) військ Національної гвардії РФ в Харківській області. Внаслідок удару загинули 18 військовослужбовців, понад19 отримали поранення, а 5 числяться як "безвісти зниклі", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

Крім того, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта, майор МВС на пенсії Марат Давлянов. Він понад 14 років працював в МВС РФ старшим уповноваженим карного розшуку. Чоловік був на пенсії, але все одно приєднався до окупаційної армії.

Інші новини:

ЗСУ Роман Цимбалюк новини України війна Росії та України ракетний удар
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