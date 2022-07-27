Не врятувало й прізвище: ЗСУ ліквідували окупанта-десантника Василя Долю

ЗСУ ліквідували окупанта з прізвищем Доля / Колаж Радіо Свобода, Facebook/Irakli Komaxidze

Українські військові ліквідували 27-річного окупанта з Новоросійська з прізвищем Доля. Про це повідомив блогер-розслідувач, волонтер InformNapalm Іраклі Комахідзе.

15 липня на Кубані у Кущівському районі поховали окупанта Василя Долю.

Він був сержантом та командиром відділення-бойової машини. Дивлячись на форму десантника, що на Долі, він служив у 7-й дивізії ВДВ у Новоросійську. Строкову службу він проходив у 2014-2015 роках у розвідувальній роті 33-ї гірської ОМСБр у Майколі.

За даними Комахідзе, окупант був родом зі станиці Новосергіївської Криловського району. Він одружився і оселився у Новоросійську. У Долі залишилась також мати, яка живе у селі Новомихайлівське Кущівського району.

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Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано окупанта Григорія Романова. 23-річний загарбник був упевнений, що "творить історію".

Крім того, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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