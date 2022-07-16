Вантаж 200 для Курил: український спецзагін "покришив" підрозділ окупантів під Слов'янськом

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
У Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Про результативні дії воїнів 81-ї десантно-штурмової бригади та бійців окремого загону спеціального призначення Омега Нацгвардії розповів військовий кореспондент Юрій Бутусов.
Він уточнив, що українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
"Група солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ знищена воїнами 81-ї десантно — штурмової бригади і "Омеги" Нацгвардії під Слов'янськом", - додав Бутусов.
Додамо, що штаб 18-ї дивізії РФ розташований в селищі гарячі ключі на острові Ітуруп.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська протягом наступного тижня найімовірніше кинуть всі сили на те, щоб захопити два невеликих містечка в Донецькій області – Сіверськ і Долина.
Ці населені пункти загарбникам потрібні, щоб підібратися ближче до великих міст регіону – Слов'янська і Краматорська, які окупанти хочуть захопити наступними.
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