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ЗСУ потужно вдарили по окупантах та знищили майже чотири роти загарбників - Тарнавський

Аліна Дембіцька
13 червня 2023, 00:38 оновлено 13 червня, 00:38
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Українські захисники також вправно знищили склади з боєприпасами російських загарбників.
ВСУ
ЗСУ потужно вдарили по окупантах / Колаж: Головред, фото: 93-а ОМБр Холодний Яр, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

На Таврійському напрямку Збройні сили України завдають окупантам шалених втрат як в техніці, так і в особовому складі. Лише за минулу добу російські загарбники втратили майже чотири роти. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Як зазначив генерал, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ Таврійського напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти", - розповів Тарнавський.

Крім того, він підкреслив, що 25 одиниць військової техніки військ РФ були знищені та пошкоджені. Серед них, зокрема:

  • 6 танків,
  • 5 одиниць БМП,
  • МТЛБ,
  • гаубиця 2С19 "Мста-С",
  • автомобільна техніка.

Крім того, українські захисники знищили склади з боєприпасами російських загарбників.

Просування ЗСУ на фронті

Українські військові звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор. Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Командир 7-го окремого батальйону УДА "Арей" з позивним "Македонець" розповів, що штурм населеного пункту Нескучне в Донецькій області не був легким. Адже кількість окупантів була більшою, до того ж ворог мав тактичну перевагу, бо перебував в обороні.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Також у Міноборони заявили, що ЗСУ деокупували Макарівку Донецької області. Про це 11 червня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

12 червня стало відомо, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Сторожове у Великоновосілківському районі Донецької області. У звільненні сторожового на Донеччині брали участь бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Окрім того, захисники України звільнили від російських окупантів село Наводарівку в Запорізькій області. Як зазначили у Запорізькій окремій бригаді тероборони, численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали кілька діб, не мали успіхів.

Дивіться відео про те, як ЗСУ за допомогою дрона "підсмажили" ворожий Т-80:

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