ЗСУ потужно просунулися вперед і вибили РФ з позицій на Запоріжжі танковим штурмом

Успішними діями відзначилися бійці підрозділів 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ.

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ЗСУ йдуть вперед на Запоріжжі / Колаж Главред, фото pixabay, Генштаб ЗСУ

В районі села Копані Запорізької області підрозділи Збройних сил України вибили російських окупантів з передових позицій.

Таку інформацію міський голова Мелітополя Іван Федоров оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

За його даними, успішними діями відзначилися бійці підрозділів 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ.

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Міський голова Мелітополя уточнив, що ЗСУ за допомогою танків вибили росіян з передових позицій.

"Ціна кожного звільненого метра нашої землі - надвелика!",- додав Федоров.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відсувають лінію фронту. Українські війська продовжували наступальні дії і зуміли домогтися успіху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачищають фланги: окупантів оточують під Бахмутом. Сили оборони відбивають всі атаки противника, а в майбутньому можуть просунутися вперед, розповів Кирило Сазонов.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ штурмом взяли укріплення РФ на півдні. Позиції росіян на Запоріжжі штурмувала група, до якої входили четверо українських воїнів.

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