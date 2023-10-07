ЗСУ відсувають лінію фронту: просуваються вперед на двох напрямках – ISW

Українські війська продовжували наступальні дії і зуміли домогтися успіху.

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ЗСУ просуваються вперед / Колаж: Главред, фото: фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Підрозділи Сил оборони України продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, де за останній час зуміли незначно просунутися вперед.

Згідно з опублікованими геолокаційними кадрами, українські сили просунулися до смуги дерев на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

За даними діючих в цьому районі добровольчих батальйонів "Шторм Осетія" і "Аланія", українські сили поступово пересувають лінію фронту ближче до Вербового. Російські джерела стверджували, що невеликі групи української піхоти продовжували атакувати російські позиції на лінії Копані-Роботине (до 5 км на північний захід від Роботиного) протягом ночі з 5 на 6 жовтня і 6 жовтня.

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Крім того, про атаки українських сил поблизу Вербового та Новопрокопівки (18 км на південний схід від Оріхова) стверджували також російські військові блогери.

У свою чергу український військовий оглядач повідомив про невдалі атаки окупаційних військ РФ в районі Роботиного. За його даними, російський 104-й полк ВДВ (76-а дивізія ВДВ) не зміг дійти до околиць Роботиного і навіть втратив кілька позицій у Копані, а 108-й полк ВДВ (7-а дивізія ВДВ) намагався вбити клин по Т0803, але йому довелося відійти.

Ситуація в районі Бахмута

При цьому в ISW уточнили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку і, як повідомляється, 6 жовтня просунулися на південь від Бахмута. За даними українського Генштабу, що українські війська мали успіх на схід від Андріївки (8 км на північний захід від Бахмута).

Російські військові блогери стверджували, що українська група чисельністю в батальйон наступала в напрямку залізничної колії між Андріївкою та Кліщіївкою (6 км на південний захід від Бахмута).

У свою чергу російські війська здійснили безуспішні контратаки поблизу Бахмута. Представник Генерального штабу України та Східної групи військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на схід від Діліївки (15 км на північний захід від Бахмута), на південь від Андріївки та поблизу Кліщіївки.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ штурмом взяли укріплення РФ на півдні. Позиції росіян на Запоріжжі штурмувала група, до якої входили четверо українських воїнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися під Бахмутом. ЗСУ продовжували наступальні дії в на Бахмутському напрямку і просунулися вперед поблизу кількох населених пунктів.

Під Бахмутом розгортаються ключові події. У районі залізниці біля Бахмута Донецької області йдуть дуже важкі бої - лоб в лоб. На північному фланзі міста російські окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ.

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