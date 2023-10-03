Армія РФ посилює наступ на півдні: військовий розкрив три важливих напрямки

Гетьман вважає, що дощова погода восени не зупинить наступальні дії українських військових.

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Окупанти посилять наступ на півдні / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман повідомив, що окупаційна армія РФ намагається атакувати позиції ЗСУ біля Кліщіївки і Андріївки.

"Але їм це не вдається. Найімовірніше, вони будуть посилювати південь на трьох напрямках - Бердянськ, Мелітополь, Волноваха, хоча все ж таки головне - залізниця, яка проходить через Токмак, Волноваху, Джанкой. Цією логістичною трасою йде все забезпечення усього південного угруповання росіян", - каже майор запасу ЗСУ в інтерв'ю для OBOZREVATEL.

Олексій Гетьман також вважає, що дощова погода восени не зупинить наступальні дії українських військових. Адже на фронті проти окупантів застосовують цілий комплекс заходів.

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"Щодо сезону дощів - у нас восени можуть бути дощі, а можуть і не бути. Тому закладатися на те, що прийдуть дощі і все зупиниться… Нічого не зупиниться. Якщо пройде дощ, після нього певний час дійсно важко рухатися бездоріжжям важкою технікою, вона може зав’язнути. Але це не означає, що ми припинимо наші наступальні дії, припинимо бойові операції. Є багато чого робити, чекаючи, доки ґрунт стане твердим. Перегрупування, контрбатарейна боротьба, авіаційні удари тощо. Наші наступальні дії - це не лише рух важкої техніки суходолом. Це комплексні заходи", - резюмував Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Нагадаємо, що РФ готується до масованих атак. За словами Жданова, ракет у Росії зараз обмаль, а їхнє використання набагато випереджає виробництво. Накопичення ракет не задовольняє потреби російського командування.

Під Бахмутом тривають інтенсивні важкі бої. ЗСУ вдалося ліквідувати 184 окупанта на цьому напрямку. Серед техніки, яку вдалося знищити: п’ять танків ворожих, також низка різних артилерійських систем.

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