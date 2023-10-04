Експерт розповів, чи можлива заморозка війни в Україні та за яких умов

В інтервʼю Главреду військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський розповів, чи можлива певна заморозка війни. Який сценарій можливий, якщо Захід не може постачати зброю в тій кількості, яку нам потрібно.
Експерт вважає, що на такому тлі можна починати припускати, що раптом, наприклад, росіяни стануть у стратегічну оборону, зосередяться на тому, щоб не дати нам наступати і будуть просто нас бомбити з повітря.
"Але це якийсь занадто очевидний варіант - росіяни не просто так формують армії як елементи наступальних дій. І з нашого боку ніхто не готується просто до того, щоб стати. Певні резерви формують, але ж є ознаки підготовки до інтенсифікації боїв восени, взимку та навесні. Тому говорити, наскільки ймовірна так звана заморозка війни, тобто припинення на певний час бойових дій на суходолі і її перехід в інші форми, тобто у повітряні удари та дії сил спеціальних операцій, ще зарано - у буквальному сенсі про це можна буде говорити ближче до Нового року", - вважає Киричевський.відео дня
Нагадаємо, що Кулик розповів, що Україна опиниться в небезпеці в разі заморозки війни. Експерт переконаний, що окупанти можуть піти в агресивний наступ, якщо війна в Україні перейде на стадію заморозки. Тоді у РФ буде можливість накопичити необхідні сили.
Данілов заявив, що Україна має намір звільнити свої території, після Херсона заморозки війни не буде. Україна не збирається нічого "заморожувати" і налаштована на деокупацію своїх територій в будь-яку пору року, сказав секретар РНБО.
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