ЗСУ зачищають фланги: окупантів оточують під Бахмутом – український боєць

Сили оборони відбивають всі атаки противника, а в майбутньому можуть просунутися вперед, розповів Кирило Сазонов.

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ЗСУ б'ють окупантів під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Для того, щоб досягти напівоточення окупованого Бахмута Донецької області, Силам оборони необхідно встановити контроль над двома трасами, розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

Він підкреслив, що на Бахмутському напрямку ситуація досить важка, ворог намагається просуватися на північному фланзі, щоб зрештою вийти на Часів Яр.

За словами українського військового, Сили оборони відбивають всі атаки противника, а в майбутньому можуть просунутися в Берхівку, розташовану в декількох кілометрах від Бахмута, що допоможе ЗСУ взяти місто в півколо.

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Крім того, в районі Кліщіївки українські війська зуміли встановити вогневий контроль над трасою на Горлівку, каже він.

"Росіяни намагаються призупинити український контрнаступ на Бахмут, але у них нічого не виходить. Україні не потрібно оточувати місто повністю - достатньо буде перерізати трасу на Горлівку і хоча б під вогневий контроль траси на Лисичанськ", – зазначив співрозмовник.

Сазонов додав, що така ситуація суттєво ускладнить забезпечення російського угруповання навколо міста.

Раніше повідомлялося, що росіянам готують оточення в Бахмуті, у ворога залишається два варіанти. Росіяни штурмують Куп'янський напрямок від безвиході.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута. Вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

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