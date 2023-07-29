ЗСУ потужно "насипають" окупантам і просуваються на двох напрямках – ISW

Українські війська можуть завдавати ударів по всій глибині оборонних військ РФ.

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ЗСУ йдуть вперед / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Українські війська провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і 28 липня просунулися в районі Бахмута.

Українські військові продовжують контрнаступальні операції на північному і південному флангах Бахмута, а також просунулися в районі Курдюмівки та Андріївки, йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики, з посиланням на кілька джерел відзначають, що Сили оборони також продовжували наземні атаки вздовж кордону Донецької та Запорізької областей в районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) і Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), а також захопили Старомайорське.

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Водночас, вказують аналітики, українські війська просунулися на Бердянському напрямку до 10-12 км від основного російського оборонного рубежу.

Однак, армія РФ відбила атаки українських військ в районі населених пунктів Роботине (10 км на південь від Оріхова), Вербове (17 км на південний схід від Оріхова) і в П'ятихатках (25 км на південний захід від Оріхова) на заході Запорізької області.

З посиланням на командира російського батальйону "Схід", ISW пише, що українські війська можуть завдавати ударів по всій глибині оборонних військ РФ і що ці удари вбивають російських командирів, а також послаблюють командування армією РФ.

Про мотивацію російських військових, на думку аналітиків, може свідчити ситуація, коли 247-й гвардійський штурмовий авіаполк (ВДВ) (7-а дивізія ВДВ) відмовився вступати в бій під Старомайорським через великі втрати на тлі успіхів українських військ на полі бою.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ масштабно наступають на Запоріжжя, а окупантам РФ світить "котел". Пропагандисти РФ визнають, що в окупантів проблеми на Бердянському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ пішли вперед і просуваються відразу на декількох напрямках. Українські сили пішли в атаку відразу біля кількох населених пунктів, розповіли в ISW.

Раніше повідомлялося про те, що на Запоріжжі ЗСУ зім'яли оборону РФ і прорвалися вперед на 2,5 кілометра. Українські сили розпочали велику механізовану контрнаступальну операцію.

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