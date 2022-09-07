Взяли полонених і трофеї: подробиці просування ЗСУ на Харківщині

Полонений підполковник РФ / скріншот

В боях за Балаклею, в ході просування підрозділів Збройних сил України в Харківської області українські бійці взяли в полон російських окупантів, а також захопили ворожу техніку.

У Мережі опубліковані кадри, на яких зафіксовані трофеї українських захисників, а також полонені окупанти. Відео опубліковано в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

Зокрема, на одному з роликів можна побачити офіцера окупаційної армії РФ, який стоїть на колінах зі зв'язаними руками, і якого оточили бійці ЗСУ.

Видео дня

Один з захисників України, що проходять повз, прокоментував побачене: "Ого, підполковник!".

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Серед трофеїв ЗСУ також документи окупантів і форма, на якій написано СОБР.

На інших кадрах зафіксовано, що ЗСУ в якості трофеїв забрали БТР-4Е, який у березні окупанти захопили на позиціях 93-ї ОМБр ЗСУ.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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