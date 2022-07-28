Генерал Бен Ходжес зробив прогноз щодо закінчення війни в Україні

Ходжес, війна/ скріншот, УНІАН

Активні бойові дії в Україні, які веде Російська Федерація під час своєї загарбницької війни, ймовірно, триватимуть до зими.

Такий прогноз зробив екс-командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю "РБК-Україна"озвучив думку, що ситуація на полях битви вже значно змінюється на користь України, проте чекати припинення бойових дій цієї зими, на його думку, не варто.

"Я очікую, що активні бойові дії продовжаться і взимку. Україна, ймовірно, захоче продовжувати тиск на російські сили, які, я вважаю, виснажені... І російська система логістики особливо виснажена", - сказав Ходжес.

За словами генерала, що заморожування конфлікту вигідне тільки Росії, тому Україна не дозволить, щоб таке сталося. За його словами, ЗСУ можуть відвоювати окуповані території на півдні країни, якщо Захід продовжить постачати необхідну зброю.

читайте такожКонтрнаступ ЗСУ в серпні стане кульмінацією битви за Донбас-ХоджесРаніше Ходжес заявив, що Збройні Сили України до кінця поточного року зможуть відкинути війська Росії на позиції 23 лютого у тому випадку, якщо Київ отримає ще близько 40 реактивних систем залпового вогню HIMARS, а захід не буде затримувати надання додаткових озброєнь.

Мета української армії-зупинити окупантів і завдати непоправної шкоди її артилерії. Без артилерійських систем російські військові підрозділи стануть вразливими.

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