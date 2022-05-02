Війна вже у вирішальній стадії: наступні 2-3 тижні визначать те, що буде упродовж 2-3 років – Ходжес

Війна в Україні уже у вирішальній стадії – Ходжес/ Reuters

Наступні декілька тижнів війни Росії проти України будуть вирішальними. Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес в ефірі національного телемарафону.

"Ми зараз у вирішальній стадії. Все, що відбудеться у наступні 2-3 тижні, буде вирішальним для найближчих 2-3 років", – зазначив він.

За словами Ходжеса, багато залежатиме від того, як поводитимуть себе країни-партнери України і наскільки швидко вони нададуть для неї необхідну для захисту зброю.

"Чи вдасться нам доставити до рук солдатів ті технічні можливості, які їм потрібні, щоб запобігти нападу. Мені здається, що ми відчуємо зміну імпульсу упродовж найближчих 2-3 тижнів. Вони будуть надзвичайно важливими", – наголосив екскомандувач армії США у Європі.

Також він додав, що впевнений у перемозі України в цій війні.

Ленд-ліз від США для України

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект про ленд-ліз для України. Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень для передачі або видачі в оренду Україні оборонних засобів.

Пізніше експерт розповів, чому ленд-ліз від США для України дуже важливий. Як каже експерт Віталій Бала, недавнє прийняття в США закону про ленд-лізу трактується абсолютно однозначно – Вашингтон зробив ставку на Київ у війні.

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