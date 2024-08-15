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Україна може використовувати британську зброю в РФ, але є вийняток - Міноборони Британії

Руслана Заклінська
15 серпня 2024, 17:34
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Британія дозволяє ЗСУ використовувати танки, протитанкові ракети та інше обладнання всередині Росії, але цей дозвіл не поширюється на Storm Shadow.
Україна може використовувати британську зброю в РФ, але є вийняток - Міноборони Британії
Британія дозволяє ЗСУ використовувати зброю на території Росії, але є одне обмеднення / Колаж: Главред, фото: mfa.gov.ua, armyinform.com.ua, Генштаб ЗСУ

Українські війська можуть використовувати зброю, передану Великою Британією, для операцій на території Росії. Проте обмеження на використання ракет великої дальності Storm Shadow залишаються в силі. Про це заявив речник Міноборони Великої Британії, пише Reuters.

"У процесі передачі (зброї – Главред) ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання має використовуватися відповідно до міжнародного права", - зазначив речник.

Британія дозволяє ЗСУ використовувати британські танки, протитанкові ракети та інше обладнання всередині Росії для захисту від вторгнення, але цей дозвіл не поширюється на Storm Shadow. Ці ракети можна застосовувати лише в межах міжнародно визнаних кордонів України.

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З початку вторгнення Росії в лютому 2022 року Великобританія пообіцяла Україні військову допомогу на суму 7,6 мільярда фунтів стерлінгів (9,77 мільярда доларів США). Ця допомога включає 14 бойових танків, бронетехніку, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, засоби електронної боротьби та артилерію. Проте, як і інші західні країни, Великобританія відмовляється дозволяти використання зброї далекого радіусу дії через ризик ескалації війни.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Що відомо про далекобійні ракети SCALP

Це французький варіант британської далекобійної ракети Storm Shadow. Французький варіант ракети позначається абревіатурою SCALP-EG (фр. Systеme de сгоіѕіеге conventionnel autonome а longue portеe Emploi General- "Багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням")

Ракета створена на основі розробленої у Франції крилатої протиракети Apache. Відрізняється тим, що несе боєголовку замість суббоєцепасів.

Характеристика:

  • Заявлена дальність польоту ракети становить приблизно 560 км;
  • Ракета оснащена турбореактивним двигуном зі швидкістю 0,8 Маха;
  • Боєголовка має лідируючий заряд для руйнування грунту або проникнення в бункер, а також детонатор зі змінною затримкою для управління детонацією основного заряду;
  • Ракета важить близько 1300 кілограмів. Максимальний діаметр корпусу становить 48 сантиметрів, а розмах крила — 3 метри.

Ситуація в Курській області - використання британської зброї

Нагадаємо, за добу українські військові просунулися від 500 м до 1,5 км та продовжують ведення наступальних дій на Курщині. Загалом на території Курської області ЗСУ просунулися на 35 км і взяли під контроль 82 населених пункти.

Також Велика Британія відмовила Україні у використанні ракет Storm Shadow для ударів по Курській області. Незважаючи на прохання президента Володимира Зеленського, Лондон не поступається своєю позицією.

Як повідомляв Главред, ЗСУ під час наступу в Курській області могли використовувати британські танки Challenger 2. Британське Міністерство оборони не коментує деталі операцій, але підтвердило, що Україна має право використовувати отримане озброєння для самооборони, відповідно до Статуту ООН.

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