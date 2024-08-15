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ЗСУ могли атакувати росіян у Курській області танками Challenger 2 – Sky News

Олексій Тесля
15 серпня 2024, 14:23
86
Раніше Лондон підтвердив, що Київ може використовувати британську зброю на території РФ.
Танк Challenger 2, прапор України, прапор Великої Британії
ЗСУ можуть використовувати Challenger 2 у Курській області / defenceimagery.mod.uk, МЗС України

Українські сили під час наступу в Курській області могли використовувати британські танки Challenger 2.

Як повідомляє Sky News, в оборонному відомстві Британії відмовилися коментувати оперативні деталі, однак зазначили, що жодних змін у політиці не відбулося. Ці ж дані також не коментують у ЗСУ.

"Не було жодних змін у політиці уряду Великої Британії, згідно зі статтею 51 Статуту ООН Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії, що не виключає операції всередині Росії", - сказав представник британського Міноборони.

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Раніше Лондон підтвердив, що Київ може використовувати британську зброю на території РФ. За інформацією джерела ЗМІ, йдеться і про танки Challenger 2, які й використовувалися під час наступу в Курській області, що почався 6 серпня.

Уточнюється, що поки невідомо, як і коли ЗСУ розгорнули британські танки в Росії, також немає інформації про кількість танків, які могли бути задіяні.

Водночас бійці 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ експлуатують британські бойові танки з 2023 року. Підтверджено, що підрозділ бригади бере участь у Курській операції.

Як відомо, у січні 2023 року Велика Британія погодилася надати Україні 14 танків Challenger 2.

Танк Challenger 2 - що про нього відомо

Challenger 2 ("Суперник") - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Бойова маса - 75 тонн, екіпаж 4 людини.

Озброєння:

  • гармата 120-мм L30E4;
  • довжина ствола, калібрів 55;
  • боєкомплект гармати 52;
  • приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;
  • кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2.

Танки Челленджер 2 застосовувалися при веденні бойових дій в Косовому та Іраку.

У травні 2009 року BAE Systems оголосила, що згортає виробництво танків даної моделі у зв'язку з відсутністю оборонного замовлення з боку уряду Великої Британії.

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ буде складно втримати позиції на Курщині. Звільнення нових територій буде ускладнюватися з прибуттям російського підкріплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області. Підрозділи безпілотників витратили кілька днів, прокладаючи шлях для просування військ через кордон.

Як повідомлялося раніше, росіяни будують укріплення набагато далі від кордону просування ЗСУ. Вони стурбовані швидким механізованим просуванням українців на північ Курщини.

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війна Росії та України Танк Challenger 2 Операція в Курській області
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