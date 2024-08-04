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В Повітряних силах вперше показали запуск ракет Storm Shadow по цілях у Криму

Марія Николишин
4 серпня 2024, 13:02
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Битва за небо триває, адже цілодобово РФ атакує українців бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними БПЛА.
В Повітряних силах вперше показали запуск ракет Storm Shadow по цілях у Криму
В Повітряних силах показали запуск ракет Storm Shadow по цілях у Криму / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Повітряних силах Збройних сил України вперше оприлюднили відео запуску ракет Storm Shadow по цілям в окупованому Криму. Відповідний ролик опублікував командувач ПС Микола Олещук.

Він наголосив, що захисники українського неба чимало зробили для того, щоб давати відсіч агресору в повітрі.

""Перемога на землі – кується в небі!" Із таким гаслом я звертався до командувачів повітряних сил країн-НАТО рік тому, закликаючи колег створити міцну авіаційну коаліцію, про закрите небо над Україною і про необхідність посилення української протиповітряної оборони говорили з партнерами ще напередодні повномасштабного вторгнення, адже всі розуміли, наскільки важливо тримати небо чистим. Тому ми здійснили чимало підготовчих заходів, щоб витримати удар і дати гідну відсіч повітряному нападу противника", – розповів Олещук.

відео дня

Він також зауважив, що битва за небо триває, адже цілодобово РФ атакує українців бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними БПЛА.

"Повітряні сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі", – заявив командувач.

Запуск ракет Storm Shadow по цілям в окупованому Криму - відео:

В Повітряних силах вперше показали запуск ракет Storm Shadow по цілях у Криму

За його словами, за два з половиною роки Повітряні сили ЗСУ знищили понад 8 тис. повітряних цілей ворога: сотні літаків і вертольотів, тисячі крилатих ракет та дронів. Українські пілоти здійснили понад 20 тис. бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

"Усе це стало можливим і завдяки потужній підтримці наших західних партнерів. Дякую їм за свідому позицію у захисті миру й демократії, наших людей! Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість", – зазначив він.

Крім того, Олещук згадав, що за час повномасштабної війни з РФ за особисту мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25, на жаль, посмертно.

"Нині я вітаю усіх військовослужбовців та ветеранів Повітряних сил із 20-ю річницею, дякую усім, хто докладає максимум зусиль для нашої перемоги! Дякую партнерам, волонтерам, громадянському суспільству, всім, хто допомагає ставати нам сильнішими у боротьбі за мир і свободу для нашої України!" – додав командувач ПС.

В Повітряних силах вперше показали запуск ракет Storm Shadow по цілях у Криму
Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Хто такий Микола Олещук

Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Удари по цілях у Криму - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.

Військово-політичний експерт групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що Україна вже працює над звільненням Криму. Сили оборони України поступово прирікають окупантів на захопленому півострові на повну ізоляцію. І коли ворог буде ізольований, почнеться звільнення Кримського півострова.

Крім того, Захисники України у ніч на 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Це один з аеродромів, які країна-агресорка Росія використовує для контролю повітряного простору та завдання ударів по території України.

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