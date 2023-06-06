"ЗСУ можуть форсувати Дніпро": армія РФ сама знищила свої позиції на півдні – Жданов

Загарбники через підрив Каховської ГЕС втратили свої оборонні позиції, які створювали на окупованому лівобережжі Херсонської області.

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Армія РФ сама знищила свої оборонні позиції на півдні, зазначає Жданов/ колаж: Главред, фото: Telegram, Главред

Українські військові через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС 6 червня не втратили можливості здійснити наступ на загарбників на півдні. Зараз уся увага зосереджена на порятунку цивільних від води, яка стрімко підступає. Проте потім захисники України мають можливість форсувати Дніпро.

Окупантам буде важче протистояти такому кроку українських військових, адже через підрив водосховища і розлив води загарбники самі ж знищили свої оборонні позиції. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що наступ українських військових зараз може бути сповільнений через необхідність рятувати цивільних, особливо вздовж Дніпра, тому що підтоплення буде серйозним.

"В принципі, в якомусь сенсі росіяни полегшили нам завдання. Адже ми можемо форсувати Дніпро, якщо у нас є достатньо плавзасобів, щоб подолати зону затоплення, а от у них нових оборонних позицій немає. Тому форсувати річку ми зможемо навіть меншими силами", – зазначає Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Проте експерт зазначив, що для захисників України форсування Дніпра може бути великим ризиком, адже під час цього процесу окупанти можуть просто відкрити по них вогонь. Але для того, щоб вести вогонь по українських силах і зупинити тих, хто форсує річку, противнику також потрібно буде створювати якісь загороджувальні споруди, позиції.

"З іншого боку, на лівому березі змушені будуть відійти всі сили росіян, в тому числі ППО, а, значить, ми зможемо застосувати авіацію. А там гола і рівна поверхня, причому така гола земля там практично до Криму, до перешийка", – зазначив військовий експерт.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

У Херсонській ОВА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня 6 червня. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що є загроза затоплення до 80 населених пунктів. За його словами, руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних та заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт. Зеленський заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН "і дійде до всіх, хто здатний притягнути Росію до законної і справедливої відповідальності".

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Також стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м.

Дивіться відео про те, що генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС:

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