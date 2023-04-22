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Тепловоз із кадирівцями злетів у повітря: з’явилися деталі вибуху в Мелітополі

Альона Вороніна
22 квітня 2023, 12:56 оновлено 22 квітня, 13:07
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Вибух пролунав суботнього ранку у районі депо. Він був настільки сильним, що у людей тремтіли віконні рами, а потім піднявся великий стовп диму.
Мелитополь, взрыв
У Мелітополі підірвали тепловоз з кадирівцями/ Фото з відкритих джерел, УНІАН

Внаслідок потужного вибуху, який пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 22 квітня, у повітря злетів тепловоз з кадирівцями.

Вибух у районі депо був настільки сильним, що в місцевих мешканців тремтіли віконні рами. Після вибуху в небо піднявся великий стовп чорного диму. Подробиці інциденту розповіло місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Зазначається, що вибух пролунав близько 07:45 ранку. Одразу після цього до місця події з ввімкненими сиренами помчали автомобілі швидкої допомоги, "поліція", пожежна служба.

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У виданні повідомили, що серед окупантів є жертви.

"З власних джерел РІА-Мелітополь стало відомо, що в районі депо підірвали тепловоз із кадирівцями", – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що російські загарбники замовчують масштаб втрат серед особового складу внаслідок вибуху, а пропагандисти навіть не стали традиційно приховувати подію за заявами про нібито "навчання і філігранну роботу ППО окупантів".

Вибухи у Мелітополі

Нагадаємо, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі вранці 3 квітня підірвали автомобіль так званого "голови" смт Якимівка Максима Зубарєва. Колаборанта забрали до лікарні, він у важкому стані.

У ніч на 6 квітня в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що "прильоти" були по військовій базі ворога, розташованій на аеродромі. Потужність вибухів була такою, що у деяких жителів відкривалися вікна від вибухової хвилі. Після "прильотів" у бік аеродрому промчали швидкі допомоги.

Також ввечері 6 квітня у Мелітополі пролунали потужні вибухи. Цими вибухами було знищене зосередження техніки та особового складу російських окупантів. Техніку російські загарбники звозили у це місце упродовж чотирьох днів, розповів законний мер Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, у смт Кирилівка біля Мелітополя Запорізької області 21 квітня впав у море гелікоптер з російськими окупантами. Тіло пілота викинуло на пляж.

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