Тепловоз із кадирівцями злетів у повітря: з’явилися деталі вибуху в Мелітополі

Внаслідок потужного вибуху, який пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 22 квітня, у повітря злетів тепловоз з кадирівцями.
Вибух у районі депо був настільки сильним, що в місцевих мешканців тремтіли віконні рами. Після вибуху в небо піднявся великий стовп чорного диму. Подробиці інциденту розповіло місцеве видання "РІА-Мелітополь".
Зазначається, що вибух пролунав близько 07:45 ранку. Одразу після цього до місця події з ввімкненими сиренами помчали автомобілі швидкої допомоги, "поліція", пожежна служба.
У виданні повідомили, що серед окупантів є жертви.
"З власних джерел РІА-Мелітополь стало відомо, що в районі депо підірвали тепловоз із кадирівцями", – йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що російські загарбники замовчують масштаб втрат серед особового складу внаслідок вибуху, а пропагандисти навіть не стали традиційно приховувати подію за заявами про нібито "навчання і філігранну роботу ППО окупантів".
Вибухи у Мелітополі
Нагадаємо, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі вранці 3 квітня підірвали автомобіль так званого "голови" смт Якимівка Максима Зубарєва. Колаборанта забрали до лікарні, він у важкому стані.
У ніч на 6 квітня в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що "прильоти" були по військовій базі ворога, розташованій на аеродромі. Потужність вибухів була такою, що у деяких жителів відкривалися вікна від вибухової хвилі. Після "прильотів" у бік аеродрому промчали швидкі допомоги.
Також ввечері 6 квітня у Мелітополі пролунали потужні вибухи. Цими вибухами було знищене зосередження техніки та особового складу російських окупантів. Техніку російські загарбники звозили у це місце упродовж чотирьох днів, розповів законний мер Мелітополя Іван Федоров.
Нагадаємо, у смт Кирилівка біля Мелітополя Запорізької області 21 квітня впав у море гелікоптер з російськими окупантами. Тіло пілота викинуло на пляж.
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