Українські воїни ліквідували окупантського полковника-морпіха

Як каже офіцер української армії і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц"), ліквідація полковника-морпіха Руслана Ширина вже офіційно підтверджена.
Українські бійці знищили нового офіцера-начальника російських окупантів. Цього разу нашими воїнами був ліквідований полковник Руслан Ширін. Про це на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter написав офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").
Окупант був на посаді керівника штабу 336-ї бригади морпіхів російського Балтійського флоту. За словами Штефана, ліквідація полковника вже офіційно підтверджена. Однак, зараз невідомі час, обставини і місце, де був ліквідований окупант.
"Начальник штабу 336 бригади морської піхоти Балтійського флоту полковник Руслан Ширін був офіційно денацифікований і демілітаризований. Слава Нації! Смерть ворогам!",- йдеться в повідомленні Штефана.
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Нагадаємо, раніше, як Анатолій "Штефан" Штірліц, українські бійці провели операцію з ліквідації капітана армії окупанта Юрія Антонова, який приїхав воювати проти українців з глибокої та депресивної російської глибинки - Забайкальського краю.
Ще раніше українські воїни ліквідували російського чемпіона з пейнтболу Юрія Неляпіна (теж з депресивної глибинки РФ) судячи з активності в соцмережах, він був ліквідований 19 травня або трохи пізніше.
До того під Харковом українськими військовими (імовірно, снайпером) був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним "Ваха". На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ"Ольхон". У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов пішов воювати проти України.
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