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Українські військові ліквідували окупанта з досвідом через 10 днів після його поранення

31 серпня 2022, 10:48

Російський капітан Євген Козловський брав участь у війні в Сирії.

ликвидировали оккупанта
ЗСУ ліквідували російського капітана Євгена Козловського / Колаж фото Reuters, Анатолій Штефан

Українські військові на Харківщині ліквідували капітана Північного флоту РФ Євгена Козловського. Він командував ротою розвідувального батальйону. Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Командир роти розвідбату 200-ї окремої мотострілецької бригади капітан Козловський Євген зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – написав Штефан.

Російські пропагандисти підтвердили "денацифікацію" Козловського. За їх даними, українські військові поранили окупанта ще у червні поблизу села Дементіївка. Тоді Козловського не госпіталізовували, бо поранення виявилось неважким.

Але вже через 10 днів російського капітана остаточно ліквідували під час масового обстрілу.

ликвидировали оккупанта
ЗСУ ліквідували російського капітана Євгена Козловського / росЗМІ

Відомо, що Євген Козловський був родом з Мурманської області. Він вже брав участь у війні - вбивав сирійців. За це його навіть нагороджували медалями. Окупант пішов на війну проти України у квітні.

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідований лейтенант Долаан Донгак. Він був земляком російського міністра оборони Сергія Шойгу і проїхав понад п'ять тисяч кілометрів, щоби поповнити лави "двохсотих" окупантів.

Також був "денацифікований" російський солдат Олександр М'ясін з Курської області. Він пішов на контрактну службу після строкової. М'ясіна поховали у його рідному селі.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення
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