ЗСУ ліквідували двох окупантів з секретної російської бази в Абхазії

ЗСУ, окупанти 3 / https://ua.depositphotos.com/ і Іраклі Комахідзе

На війні в Україні ліквідували щонайменше сім окупантів, які раніше несли службу на 7-й російській військовій базі, яка розташована в Абхазії. Тепер "вантажем 200" стали Сергій Щербаков і Дмитро Мальцев, повідомляє в Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.

За його словами, шостим підтвердженим "200-м" з вищевказаної бази є 30-річний молодший сержант Сергій Щербаков. У лавах окупантів він був командиром відділення 2-го мотострілецького батальйону. Згідно некрологу, був ліквідований в Україні 16 травня.

У ніч з 7 на 8 липня був ліквідований його товариш по службі – 24-річний єфрейтор з Пермського краю Дмитро Мальцев.

Загибель обох солдатів армії РФ підтверджена росЗМІ із зазначенням про місце їх служби, що буває рідко, говорить Комахідзе.

"Часто, така інформація уривчаста, без фото і відповідного змісту. Але при старанному пошуку до раніше зазначених, вдалося додати ще парочку", - написав експерт.

Нагадаємо, раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенко в Харківській обалсті над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

Раніше захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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