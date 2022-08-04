Знайшов свою смерть за дві тисячі км від дому: ЗСУ ліквідували окупанта з Нефтекамська

Росіянин Тимур Стогов після школи відправився на строкову службу. Потім росіянин учився в Казанському вищому танковому командному училищі.
Збройні Сили України ліквідували 24-річного російського загарбника Тимура Стогова. Він був родом з міста Нефтекамськ, який знаходиться на північному заході Республіки Башкортостан, і проїхав дві тисячі кілометрів, щоб померти на українському Донбасі.
Про загибель Стогова 3 серпня повідомили в пресслужбі адміністрації Нефтекамска і в соцмережах.
Стогов закінчив школу, після чого відправився в армію на строкову службу. Потім росіянин вирішив пов'язати своє життя з військовою справою та вчився в Казанському вищому танковому командному училищі.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідований окупант Григорій Романов. 23-річний загарбник був упевнений, що "творить історію".
Крім того, Збройні сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.
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