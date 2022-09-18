"Кільце дівчині залишилося неподарованим": під Миколаєвом загинув 20-річний боєць ВСУ з багатодітної сім'ї

Ігор Дмитрашик/ https://ua.depositphotos.com/ і Ямпільські вісті

12 вересня під час артилерійського вогню при виконанні бойових завдань на війні з російськими окупантами під Ніколаєвим загинув молодший сержант Ігор Дмитрашик з Вінницької області. Про це пише місцеве видання "Ямпільські вісті".

"Не народився маленький Ігор зі срібною ложкою в роті, поховав матір, не відчув достатньої уваги з боку батька, але з раннього віку знав, що потрібно брати відповідальність за молодших, турбуватися про рідних. Хлопець ріс у багатодітній родині, де з ним було 5 братів — старші Віктор і Богдан та менші Ілля та Андрій після школи влаштувався на роботу технічним працівником. Так як не вдалося потрапити на строкову службу, він підписав контракт", ‒ кажуть журналісти.

Загинув ігор Дмитрашик, будучи командиром гранатометного відділення ЗСУ.

"Востаннє обіймав посаду командира 3-го гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки. Дуже любив бабусю Марію. Хотів купити собі будинок і забрати її жити до себе. Може, у нього на думці була і якась дівчина, адже купив кільце і залишив його на зберігання у бабусі. Неподароване кільце так і вирушило разом із загиблим героєм на небо, як і обірвалися в одну мить всі мрії і надії 20-річного юнака, який тільки починав жити", ‒ підсумували журналісти.

Нагадаємо, раніше в боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

Пізніше в бою з російськими ворогами загинув 29-річний український воїн, музикант-скрипаль та активіст Роман Барвінок-Скрипаль.

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