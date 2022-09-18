Вражаючий успіх: у Сватовому ЗСУ ліквідували одразу 200 окупантів одним "хлопком"

Сергій Гайдай / УНІАН, Суспільне

У ніч на 18 вересня в тимчасово окупованому Сватовому Луганської області прилетів "хлопок".

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, вибухи пролунали на території колишньої автостанції, яку перебудували в готель і там дислокувалися російські окупанти.

"Що стосується "бавовни", то можу сказати, що вона відбувається влучно. "Хлопок" прилітає в готелі або гуртожитки, де проживають представники російської армії. У них за останній час великі втрати. Лише сьогодні вночі у Сватовому стався вибух у колишній автостанції. Там загинули орієнтовно 200 солдатів РФ. Зараз вони активно стягують війська на лінію фронту і готуються до оборони. Але склади теж підриваються і з боєкомплектом у них можуть бути проблеми. Окупанти повністю глушать зв'язок. Тривають перевірки місцевих", - сказав Гайдай.

Гайдай підкреслив, що росіяни готуються до оборони - стягують особовий склад, техніку і створюються оборонні споруди. Глава ОВА додав, що ЗСУ можуть звільнити той чи інший населений пункт, але ціна цього буде занадто високою.

"Кожна операція буде ретельно продумана і реалізована, як це було в Харківській області", - сказав Гайдай.

Війна Росії проти України

Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов раніше зробив заяву про те, що ЗСУ на деяких ділянках фронту вийшли на державний кордон з Росією. Контрнаступ триває. Ворожі сили тікають вглиб фронту або на територію РФ.

Глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що контрнаступальна операція ЗСУ в Харківській області йде краще, ніж очікувалося.

За його словами, українці доводять свою здатність бити російські війська на полі бою. Однак святкувати перемогу ще рано, оскільки ворог може піти в контратаку.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ в Харківській області звільнили понад 300 населених пунктів.

Операція буде продовжитися до тих пір, поки всі райони регіону не звільнять від російської окупації.

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