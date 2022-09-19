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Вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: відомо про 8 "прильотів"

19 вересня 2022, 06:31

Ракетний удар ворог завдав по об'єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих з'ясовується. В одному з районів Запоріжжя та в передмісті зникла електрика.

ракета
Вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю / Фото УНІАН

Вночі 19 вересня у Запоріжжі прогриміли вибухи, в місті та області була оголошена повітряна тривога. Як повідомив глава ОВА Олександр Старух, російські окупанти завдали ракетного удару по обласному центру. Відомо про вісім "прильотів".

Місцеві жителі повідомляли, що в одному з районів Запоріжжя, а також у передмісті зникло електропостачання.

За попередніми даними, окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих з'ясовується.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Поки відомо про вісім прильотів. Попередньо знову мішенню стали об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих з'ясовується. Дотримуємося правил повітряної тривоги й нерозголошення інформації", - написав Старух у Telegram.

Пізніше стало відомо, що електропостачання в місті було відновлено.

Скріншот повідомлення Стара в Telegram

Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Херсоні 18 вересня прогриміли вибухи.

15 вересня Кривий Ріг знову піддався ракетному удару з боку російських окупантів.

14 вересня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста. Рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів.

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