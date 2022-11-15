Звинуватив ЦРУ: Пригожин знайшов винних у страті "вагнерівця" Нужина

Пригожин знову спробував виправдати своїх найманців / Reuters, скріншот

Російський олігарх та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин всіляко намагається виправдати своїх найманців у вбивстві колишнього в'язня Євгена Нужина. Так, Пригожин заявив, що Нужина нібито вбили американські спецслужби.

Як пише "Медуза", Пригожин звернувся до генпрокурора РФ Ігоря Краснова з проханням провести дослідчу перевірку для встановлення факту та обставини вбивства колишнього "вагнерівця".

Ватажок ПВК "Вагнер" всіляко заперечує, що Нужина викрали і вбили його найманці. Пригожин наводить такий аргумент: "Ніхто зі співробітників після опитування не довів інформацію про те, що викрадав Нужина, або брав участь в його страті. А бійці відрізняються відмінною дисципліною та суворим дотриманням міжнародних норм".

Крім того, Пригожин стверджує, що страчений ув'язнений нібито завчасно сів у в'язницю на 27 років, щоб потім проникнути до ПВК "Вагнер" та створити умови для своєї страти.

"Для мене цілком очевидно, що Євгена Нужина було викрадено і по-звірячому вбито співробітниками спецслужб США", - йдеться в заяві власника "Вагнера".

Страта "вагнерівця" Євгена Нужина

Бойовики ПВК Вагнера жорстоко стратили завербованого ув'язненого Євгена Нужина. Його вбили ударами кувалдою по голові. Після того як Нужина відправили на війну, в Україні він потрапив у полон. Дав інтерв'ю, в якому заявив, що має намір воювати на боці Києва проти режиму Путіна.

За даними джерел, він невідомим чином опинився у військових РФ, його передали так званій "Службі безпеки ПВК". Нужина вбили ударами кувалдою в якості помсти.

Вбивство Нужина фактично підтвердив ватажок приватної військової компанії Євген Пригожин. "Я вважаю за краще дивитися історію в театрі. Що стосується окувалдованного, то в цьому шоу видно, що він не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми. Мені здається, цей фільм називається "Собаці - собача смерть". Прекрасна режисерська робота, виглядає на одному диханні. Сподіваюся, під час зйомок, жодна тварина не постраждала", - сказав Пригожин.

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