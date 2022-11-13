Очолював колону на путінському параді: ЗСУ ліквідували російського підполковника-десантника

Ілюстративне фото / 93-а ОМБр Холодний Яр, Радіо Свобода

Українські захисники ліквідували підполковника ВДВ ЗС РФ Сергія Кошелева, який у травні 2022 року очолював колону десантних бойових машин на параді до Дня перемоги у Москві.

"В Україні демобілізувався підполковник ВДВ Кошелев Сергей зі складу 137-го повітряно - десантного полку. У травні 2022 року очолював колону десантних бойових машин БМД-4М на параді до Дня Перемоги", - повідомив офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Штефан, про смерть окупанта повідомила його сестра – російська волейболістка, чемпіонка світу Тетяна Кошелева, яка зараз грає в італійській команді Megabox. Вона називає свого брата-загарбника "гордістю родини та країни".

Офіцер ЗСУ також зауважив, що у повідомленнях Тетяни Кошелевої немає жодного слова про війну, Україну чи вбитих українців.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

Більше новин про ліквідованих окупантів: