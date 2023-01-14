ЗСУ контролюють західну частину Соледару – командир аеророзвідки

Захисники України встановили український прапор над частиною міста.

ЗСУ контролюють західну частину Соледару/ Фото ілюстративне: 1 ОБрСПн імені Івана Богуна, скрін

Українські воїни контролюють західну частину міста Соледар у Бахмутському районі на Донеччині.

Над цією частиною міста майорить український прапор. Про це повідомив командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра", опублікувавши відповідне відео у Telegram.

"Західна частина міста Соледар. 14 січня. 11:13", – коментує він за кадром відео, показуючи встановлений прапор України.

скрін

Ситуація у Соледарі

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 12 січня повідомили, що російські окупанти, ймовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення міста не матиме важливого оперативного значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що Збройні сили України мужньо тримають оборону під Бахмутом і Соледаром, завдаючи російським окупантам величезних втрат. Він упевнений, що росіянам не вдасться досягти жодного перелому у війні.

13 січня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що повідомлення російської сторони про нібито захоплення окупантами Соледару Донецької області не відповідають дійсності.

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