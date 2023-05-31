ЗСУ готують потужний контрудар: РФ у паніці "затикає дірки" в обороні – експерт

Росіяни в паніці намагаються з'ясувати і зрозуміти, звідки Україна може завдати удару, каже Олександр Мусієнко.

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Олександр Мусієнко оцінив перспективи контрнаступу ЗСУ / Колаж фото 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Активні наступальні дії Збройних сил України на Бахмутському напрямку дозволяють знищувати російські війська, а також дають можливість отримання потенційного плацдарму для проведення контрнаступальних операцій, заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Також це дасть можливість з обладнаних і укріплених позицій знищувати сили ворога. Не кажучи вже про те, що ворог виснажує свій потенціал, а це відкриває перспективи для підготовки і проведення масштабного контрнаступу", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, окупанти будуть змушені знімати свої підрозділи з різних напрямків для посилення Бахмутського напрямку.

"З окупованої Луганщини вони вже частково перекидали. Потім сили в тилу, які стояли в так званому резерві на окупованих територіях і повинні були б залучатися до оборонних дій так само будуть залучати. Росіяни не змогли швидко знайти резерви, щоб Білгородську область захистити – всі задіяні. А враховуючи втрати і виснаженість російських військ, будуть стягувати, намагатися перекидати з інших напрямків", — зазначив експерт.

Він також пояснив, що ще одним головним болем РФ є підготовка контрнаступу ЗСУ.

"Не варто забувати, що зараз росіяни в паніці намагаються з'ясувати і зрозуміти, звідки Україна може завдати удару. Так що так чи інакше у них відбувається рух лінією фронту, тому підкріплення будуть знімати і перекидати", — додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що підрозділи Збройних сил України можуть піти в контрнаступ відразу в декількох місцях фронту.

За його словами, контрнаступ ЗСУ може початися як на півдні, так і на сході.

За словами Резнікова, ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

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