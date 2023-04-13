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ЗСУ готові на 90%: Арестович озвучив можливі терміни контрнаступу

Анна Ярославська
13 квітня 2023, 07:59 оновлено 13 квітня, 08:09
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Українським військовим заважають звільняти окуповані території не документи Пентагону, які потрапили в Мережу, а дощова погода.
Олексій Арестович, танки Challenger 2
Олексій Арестович заявив, що контрнаступу ЗСУ заважає дощова погода / скріншот

Збройні Сили України готові до контрнаступу на 90%. При цьому є лише один стримуючий фактор - це погода. Таку думку озвучив колишній радник глави Офісу президента, військово-політичний оглядач Олексій Арестович 12 квітня в ефірі програми Фейгін Live.

За словами Арестовича, українським військовим заважають звільняти окуповані території не документи Пентагону, які потрапили в Мережу, а погода. В Україні постійно йдуть дощі, земля розмокла, а це заважає руху танків.

"Щоб танк пішов, йому потрібно 30 сантиметрів ґрунту, що просох наскрізь, бажано до стану бетону", – пояснив Арестович.

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За словами ексрадника ОП, щоб танки могли вільно пересуватися, "потрібно щонайменше два-три тижні" сонячної погоди, щоб ґрунт просох до потрібного стану.

Олексій Арестович і Марк Фейгін
Олексій Арестович і Марк Фейгін / скріншот

Фраза Арестовича про "два-три тижні" стала популярною і навіть перетворилася на мем. Рік тому він неодноразово її повторював, заспокоюючи українців. Мовляв, впродовж саме такого терміну ситуація на полі бою докорінно зміниться, армія російських окупантів остаточно ослабне, активна фаза війни закінчиться, а Україна максимально наблизиться до перемоги.

Контрнаступ ЗСУ

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватимуть рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу згідно з тим планом, що був оприлюднений, а насправді будуть реалізувати інший план.

Інші новини:

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