Угорці платять за ніж, яким відрізали голову українському солдату - радник Зеленського

Олег Устенко заявив, що Угорщина своїми енергетичними домовленностями з країною-агресором Росією фінансує військові злочини РФ в Україні.

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Олег Устенко, Петер Сійярто / Фото: пресслужба форуму Україна 30, facebook.com/szijjarto.peter.official

Низка угод, які посилюють енергетичне співробітництво Угорщини та Росії, затягують повномасштабну війну РФ в Україні. Економічний радник президента України Олег Устенко закликав Європейський Союз заблокувати їх.

За словами радника Зеленського, Угорщина своїми домовленостями з Росією спонсорує її війну в Україні, зокрема і злочини.

"Якщо ви бачили відео, де росіяни відрізають голову українському солдату – угорці платять за ніж. Треба бути повністю сліпим, щоб не бачити, які злочини ви спонсоруєте. Купуючи більше газу у росіян, ви даєте їм більше можливостей для ескалації війни", - сказав Устенко в коментарі Politico.

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Він закликав Європейський Союз "чинити весь можливий тиск" на Будапешт, щоб не допустити отримання Росією більшої кількості готівки в обмін на енергоносії для Угорщини.

"Угорщина отримує фінансову підтримку від Брюсселя, тому це відмінний інструмент, який може бути використаний негайно. Вони (угорці – ред.) роблять це за рахунок усіх. Вони намагаються отримати ці порівняльні переваги, тому що продовжують співпрацювати з кремлівським режимом", – вважає радник президента України.

Візит Сійярто до Москви

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 11 квітня приїхав до Москви. Там він домігся Угоди про збільшення поставок газу з Росії та оновив угоду про фінансування атомної електростанції "Пакш".

Сійярто - один з небагатьох чиновників з країн ЄС, який зустрічався з російськими чиновниками в Москві з моменту початку повномасштабної війни в Україні.

Зазначимо, більшість членів Євросоюзу дистанціювалися від президента країни-агресора Володимира Путіна через його вторгнення в Україну.

Водночас уряд Угорщини активно лобіював у ЄС звільнення від будь-яких санкцій, накладених на російський газ, нафту та ядерне паливо, а також погрожував накласти вето на запропоновані дії ЄС проти Москви.

Шокуюче відео зі стратою українського військового

Увечері 11 квітня в російських пабліках у Мережі з'явилося відео розправи над українським військовослужбовцем. На опублікованих кадрах люди у військовій формі з відзнаками російських окупантів страчують живу людину з жовтою стрічкою - її, як правило, використовують ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що проводиться детальна перевірка змісту відео зі стратою і встановлюється особа військового.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування. Правоохоронці порушили провадження за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Ми знайдемо цих нелюдей. Якщо потрібно буде - дістанемо звідусіль, де б вони не були: з-під землі або з того світу. Але за вчинене вони точно понесуть покарання", - підкреслив глава СБУ Василь Малюк.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував відео зі стратою українського військовополоненого. За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії.

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