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Угорці платять за ніж, яким відрізали голову українському солдату - радник Зеленського

Анна Ярославська
13 квітня 2023, 07:28 оновлено 13 квітня, 07:37
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Олег Устенко заявив, що Угорщина своїми енергетичними домовленностями з країною-агресором Росією фінансує військові злочини РФ в Україні.
Олег Устенко, Петер Сійярто
Олег Устенко, Петер Сійярто / Фото: пресслужба форуму Україна 30, facebook.com/szijjarto.peter.official

Низка угод, які посилюють енергетичне співробітництво Угорщини та Росії, затягують повномасштабну війну РФ в Україні. Економічний радник президента України Олег Устенко закликав Європейський Союз заблокувати їх.

За словами радника Зеленського, Угорщина своїми домовленостями з Росією спонсорує її війну в Україні, зокрема і злочини.

"Якщо ви бачили відео, де росіяни відрізають голову українському солдату – угорці платять за ніж. Треба бути повністю сліпим, щоб не бачити, які злочини ви спонсоруєте. Купуючи більше газу у росіян, ви даєте їм більше можливостей для ескалації війни", - сказав Устенко в коментарі Politico.

відео дня

Він закликав Європейський Союз "чинити весь можливий тиск" на Будапешт, щоб не допустити отримання Росією більшої кількості готівки в обмін на енергоносії для Угорщини.

"Угорщина отримує фінансову підтримку від Брюсселя, тому це відмінний інструмент, який може бути використаний негайно. Вони (угорці – ред.) роблять це за рахунок усіх. Вони намагаються отримати ці порівняльні переваги, тому що продовжують співпрацювати з кремлівським режимом", – вважає радник президента України.

Візит Сійярто до Москви

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 11 квітня приїхав до Москви. Там він домігся Угоди про збільшення поставок газу з Росії та оновив угоду про фінансування атомної електростанції "Пакш".

Сійярто - один з небагатьох чиновників з країн ЄС, який зустрічався з російськими чиновниками в Москві з моменту початку повномасштабної війни в Україні.

Зазначимо, більшість членів Євросоюзу дистанціювалися від президента країни-агресора Володимира Путіна через його вторгнення в Україну.

Водночас уряд Угорщини активно лобіював у ЄС звільнення від будь-яких санкцій, накладених на російський газ, нафту та ядерне паливо, а також погрожував накласти вето на запропоновані дії ЄС проти Москви.

Шокуюче відео зі стратою українського військового

Увечері 11 квітня в російських пабліках у Мережі з'явилося відео розправи над українським військовослужбовцем. На опублікованих кадрах люди у військовій формі з відзнаками російських окупантів страчують живу людину з жовтою стрічкою - її, як правило, використовують ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що проводиться детальна перевірка змісту відео зі стратою і встановлюється особа військового.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування. Правоохоронці порушили провадження за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Ми знайдемо цих нелюдей. Якщо потрібно буде - дістанемо звідусіль, де б вони не були: з-під землі або з того світу. Але за вчинене вони точно понесуть покарання", - підкреслив глава СБУ Василь Малюк.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував відео зі стратою українського військовополоненого. За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії.

Інші новини:

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