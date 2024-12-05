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ЗСУ деокупували важливе селище на Донеччині, але ворог наступає далі - DeepState

Анна Косик
5 грудня 2024, 08:21
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Ворог створив загрозу оперативного оточення поблизу Великої Новосілки, однак ЗСУ вдалося її ліквідувати.
Воин ВСУ, карта DeepState
ЗСУ послабили тиск ворога на сусідній важливий населений пункт / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що повідомили аналітики:

  • Сили Оборони повернули контроль над Новим Комаром
  • Ворог окупував Благодатне
  • Окупанти просунулися вперед на Донеччині

Армія країни-агресора Росії 1 грудня 2024 року зайшла у населений пункт Новий Комар, що на Донеччині, чим створила загрозу для української логістики в цьому районі.

Однак аналітики DeepState повідомили 5 грудня, що українським військовим вдалося відновити контроль над цим селом. Тим самим ворог втратив можливість оточити угруповання ЗСУ біля сусіднього селища Великої Новосілки.

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Водночас окупаційна армія РФ змогла зайти у село Благодатне, що на південь від Великої Новосілки. Також, за даними аналітиків, ворог просунувся у 9 населених пунктах Донецької області.

"Ворог просунувся у Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська здійснили чергову спробу прорватись до міста Куп'янськ на Харківщині. Для наступу ворог застосував кілька одиниць броньованої техніки та піхоту, однак ЗСУ добре відпрацювали і противник зазнав втрат.

ЗСУ деокупували важливе селище на Донеччині, але ворог наступає далі - DeepState
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Напередодні також стало відомо, що російські окупанти намагаються просунутись на Покровському напрямку. Вже почались бої за селище Шевченко, що на підступах до самого Покровська.

Раніше у Силах оборони Півдня підтвердили, що російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Крім того, на лівому березі Дніпра росіяни зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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