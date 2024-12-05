ЗСУ деокупували важливе селище на Донеччині, але ворог наступає далі - DeepState

Що повідомили аналітики:
- Сили Оборони повернули контроль над Новим Комаром
- Ворог окупував Благодатне
- Окупанти просунулися вперед на Донеччині
Армія країни-агресора Росії 1 грудня 2024 року зайшла у населений пункт Новий Комар, що на Донеччині, чим створила загрозу для української логістики в цьому районі.
Однак аналітики DeepState повідомили 5 грудня, що українським військовим вдалося відновити контроль над цим селом. Тим самим ворог втратив можливість оточити угруповання ЗСУ біля сусіднього селища Великої Новосілки.
Водночас окупаційна армія РФ змогла зайти у село Благодатне, що на південь від Великої Новосілки. Також, за даними аналітиків, ворог просунувся у 9 населених пунктах Донецької області.
"Ворог просунувся у Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська здійснили чергову спробу прорватись до міста Куп'янськ на Харківщині. Для наступу ворог застосував кілька одиниць броньованої техніки та піхоту, однак ЗСУ добре відпрацювали і противник зазнав втрат.
Напередодні також стало відомо, що російські окупанти намагаються просунутись на Покровському напрямку. Вже почались бої за селище Шевченко, що на підступах до самого Покровська.
Раніше у Силах оборони Півдня підтвердили, що російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Крім того, на лівому березі Дніпра росіяни зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро.
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