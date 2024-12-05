Росіян перетворили на 'вінегрет': ЗСУ звільнили село на Донеччині - DeepState

Під час боїв українські захисники взяли в полон росіян із 40-ї окремої бригади морської піхоти.

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ЗСУ вибили окупантів з села Новий Комар / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, скріншот з відео

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ЗСУ витіснили окупантів з села Новий Комар на Донеччині

Захисники зачистили територію від росіян відео дня

Під час боїв в полон потрапили російські морпіхи

ЗСУ вибили росіян із села Новий Комар на Донеччині. Військові 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана зачистили територію від окупантів. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState з посиланням на відео бійців батальйону.

"Село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ. Слід відзначити також достатню кількість розрахунків FPV, які були залучені до звільнення села. Екіпажі дронщиків перетворювали (росіян- Главред) та цеглу у вінегрет", - йдеться у повідомленні.

Під час боїв українські захисники взяли в полон декількох російських окупантів із 40-ї окремої бригади морської піхоти. За даними DeepState, ворог поніс великі втрати убитими, багато росіян втекло до траси.

Операція була здійснена завдяки професійній координації штурмових груп і використанню FPV-дронів. Ці безпілотні системи відіграли значну роль у знищенні техніки та позицій ворога, що забезпечило швидке та ефективне просування українських сил.

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Як повідомляв Главред, окупанти розпочали бої за селище Шевченко. Ворог атакує групами по 5-15 осіб, використовуючи яри, балки та залізницю для просування. Шевченко є стратегічним пунктом, адже контролює фланг Покровська.

Також росіяни здійснили чергову спробу прориву в Куп'янськ на Харківщині 4 грудня, використовуючи броньовану техніку та піхоту. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, ці сили були знищені українськими військами.

Крім цього, війська РФ намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона та зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро. За словами речника Сил оборони Півдня, росіяни проводять штурми на Херсонському напрямку, однак ці спроби не мають успіху та призводять до великих втрат.

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