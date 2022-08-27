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ЗСУ б'ють війська РФ під Херсоном: мости розбито, ворог в істериці намагається підтягнути сили

27 серпня 2022, 23:54

Мости в Херсонській області в "стабільно важкому стані" і під вогневим контролем сил оборони України, сказала Наталія Гуменюк.

Херсон ЗСУ війська РФ
Армія України регулярно вражає логістику російських окупантів у Херсонській області / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Збройні сили України завдають точних ударів по мостах в Херсонській області, внаслідок чого російські війська стикаються з серйозними проблемами. Вони не можуть перекидати значну кількість сил і техніки по естакадах. Ворог будує переправи, але українці б'ють і по них. Окупанти істерично підтягують резерви і знаходяться під пильною увагою. Про це заявила представниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що окупанти РФ стикаються з проблемами через удари ЗСУ по мостах. Росіяни більше не можуть перекидати по естакадах свої війська в повному обсязі.

"Мости в тому стані, який лікарі оцінюють як стабільно важкий. Повністю вони непроїзні, хоча окупанти намагаються використати його частково. Трохи також намагаються "підлатати", намагаються налагодити альтернативні переправи", - зазначила Гуменюк.

Також вона додала, що сили оборони України б'ють по цих переправах.

"З цієї причини вони намагаються швидко і дещо істерично підтягувати те, що накопичили, але ми за ними стежимо", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація у Херсонській області

22 серпня в захоплених Чорнобаївці та Новій Каховці Херсонської області прогриміли вибухи.

У соціальних мережах опублікували кадри "прильоту" по Антонівському мосту. Пізніше в Оперативному командуванні південь зазначили, що ЗСУ продовжують тримати вогневий контроль над естакадами на Херсонщині.

25 серпня сили оборони України знову вдарили по Антонівському мосту. Військова логістика окупантів РФ була порушена. Росіяни не наважуються пересуватися по мосту або його ремонтувати.

26 серпня у Збройних силах України підтвердили удари по Дар'ївському мосту через річку Інгулець. Експлуатацію естакади зупинено. Загарбники не можуть більше її використовувати для перекидання своїх військових сил і засобів. Росіяни не наважуються пересуватися мостом або його ремонтувати.

Радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань зазначив, що українські війська під час удару по Антонівському мосту пошкодили і переправу. Споруду окупанти будували під мостом. Хлань підкреслив, що загарбники швидко намагаються відновити пошкоджену логістику, однак завдяки влучності ЗСУ їм це не вдається.

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ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України
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