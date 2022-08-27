"Тільки пішки можна пройти": Гіркін почав скиглити через удари ЗСУ по мостах на Херсонщині

Гіркін почав скиглити через удари ЗСУ по мостах на Херсонщині/ скрін

Колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) влаштував істерику через влучні руйнівні удари Збройних сил України по мостах на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Він поскаржився, що тепер українські воїни тримають мости під постійним вогневим контролем, і тепер російські окупанти не мають змоги перекидати техніку.

Про це терорист написав у своєму Telegram. При цьому він визнав, що Антонівський та Каховський мости після ударів ЗСУ непридатні для використання.

Гіркін заявив, що по Каховському мосту тепер можна пройти лише пішки, зазначивши, що цю інформацію йому хтось підтвердив.

"Непридатність мосту до пересування – мені підтвердили – сьогодні (26 серпня, – ред.) близько 13:00 отримав нові влучання, які хтось зняв на гаджет (сам міст зруйнувати набагато складніше, але подолати його тепер можна тільки пішки, напевно)", – написав терорист.

Також Гіркін продовжив скиглити через те, що російські загарбники зараз не можуть відремонтувати мости, адже ці об’єкти перебувають під постійним вогневим контролем українських воїнів. І як тільки їх відремонтують – захисники України зруйнують їх знову.

Після "сеансу скигління на тему мостів" терорист повторив тезу Кремля про те, що окупанти повинні завдавати ударів по центрах прийняття рішень в Україні.

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Удари ЗСУ по Антонівському мосту

Нагадаємо, 22 серпня у Чорнобаївці та Новій Каховці на Херсонщині, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією, прогриміли вибухи. У соціальних мережах опублікували знімки локації "прильоту" по Антонівському мосту.

Пізніше в ОК "Південь" підтвердили удар по Антонівському мосту. Представниця ОК Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ триматимуть вогневий контроль над естакадою і постійно нагадують окупантам "про свою вогневу присутність".

Нового удару по Антонівському мосту армія України завдала 25 серпня. Сили оборони на півдні повідомили, що окупанти відтепер не наважуються використовувати шляхопровід або його ремонтувати.

Також повідомлялося, що сили оборони України вогневим ударом припинили пересування військ РФ Дар'ївським мостом через річку Інгулець у Херсонській області.

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