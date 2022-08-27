ЗСУ знищили переправу росіян під Антонівським мостом, запуск якої анонсував зрадник Стремоусов

ЗСУ знищили переправу росіян під Антонівським мостом/ соцмережі, "Вгору"

Збройні сили України під час удару по Антонівському мосту пошкодили також переправу, яку російські загарбники будували під мостом.

Цю переправу окупанти намагалися звести із барж. Проте українські воїни підкоректували плани загарбників. Про це повідомив радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

За його словами, російські окупанти намагаються швидко відновлювати мости, а також зводити додаткові переправи. Та через влучність українських воїнів їм це не вдається.

"Але основне – це те, що все знаходиться під вогневим контролем, як тільки відремонтують чи навантажать – знищимо знов. Тим більше, під час прильотів по Антонівському зачепило й "новий" – плавучий міст окупантів", – зазначив Хлань.

Також він розповів в ефірі "24 каналу", що нещодавно колаборант Стремоусов записував на фоні Антонівського моста пропагандистські відео. У них він пообіцяв, що нібито скоро окупантам вдасться запустити і сам міст, і недобудовану переправу, яку зводили біля нього.

Баржі, з яких і мала складатися ця додаткова переправа, кріпилися якраз до опор Антонівського моста. Проте під час влучного удару ЗМУ по ньому переправа також була пошкоджена.

Удари ЗСУ по Антонівському мосту

Нагадаємо, 22 серпня у Чорнобаївці та Новій Каховці на Херсонщині, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією, прогриміли вибухи. У соціальних мережах опублікували знімки локації "прильоту" по Антонівському мосту.

Пізніше в ОК "Південь" підтвердили удар по Антонівському мосту. Представниця ОК Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ триматимуть вогневий контроль над естакадою і постійно нагадують окупантам "про свою вогневу присутність".

Нового удару по Антонівському мосту армія України завдала 25 серпня. Сили оборони на півдні повідомили, що окупанти відтепер не наважуються використовувати шляхопровід або його ремонтувати.

Також повідомлялося, що сили оборони України вогневим ударом припинили пересування військ РФ Дар'ївським мостом через річку Інгулець у Херсонській області.

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