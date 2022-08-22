"Розбили навпіл, його немає": ЗСУ потужно вдарили по Антонівському мосту в Херсоні - ЗМІ

ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту / Фото Telegram

У понеділок, 22 серпня, в Херсонській області прогриміли вибухи. У соцмережах з'явилася інформація, що вибухи було чутно в Чорнобаївці та Новій Каховці.

Місцеві жителі публікують в соцмережах фото і відео, на яких зображені місця "прильотів" і густі клуби диму.

"Щойно закінчилася тривога і вибухи почалися", - йдеться у повідомленнях.

Крім того, в мережі з'явилося фото Антонівського мосту після сьогоднішніх "прильотів".

Антонівський міст після "прильоту" / Фото t.me/Tsaplienko/

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував в Telegram аудіозапис, на якому хлопець з посиланням на своїх знайомих, які живуть поруч з Антонівським мостом, говорить про те, що естакади фактично немає, міст розбили навпіл. Цаплієнко додав, що інформація потребує уточнення.

Тим часом російські пропагандисти кажуть, що "засобами ППО ЗС РФ перехоплено не менше 10 українських ракет, метою яких був Антонівський міст".

ЗСУ вдарили по мостах у Херсоні

Армія України проводить військову операцію на Херсонщині. Українські війська 26 липня завдали ударів артилерією по Антонівському мосту біля захопленого Херсона. Внаслідок цього шляхопровід більше не придатний для комунікації. Російські окупанти не зможуть перекидати через мосту свої сили і засоби.

30 липня в оперативному командуванні Південь заявили, що ЗСУ вдарили і по Антонівському залізничному мосту. Естакада пошкоджена, вона також не придатна для експлуатації.

У Херсонській ОВА 3 серпня повідомили, що сили оборони України звільнили вже 53 населених пункти на Херсонщині. Однак на звільнені території повертатися поки не можна - їх обстрілюють російські війська.

У ніч на 14 серпня Збройні сили України завдали нового удару по Антонівському мосту у Херсонській області, який окупанти РФ використовували для перекидання військової техніки та особового складу. Як розповіла спікер Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, удар був нанесений з метою вивести з ладу Антонівський міст і виключити його використання окупантами.

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