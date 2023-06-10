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ЗСУ наступають, пробили оборону війск РФ на деяких ділянках - розвідка Британії

Андрій Ганчук
10 червня 2023, 10:24 оновлено 10 червня, 10:34
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Окупанти країни-агресора Росії на одних ділянках надійно обороняються, на інших – хаотично відступають, заявили в Міністерстві оборони Британії.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ наступають на окупантів Росії на півдні та сході - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Міноборони РФ

Сили оборони України дві доби проводять операції проти військ країни-окупанта Росії на півдні та сході. На деяких ділянках, ймовірно, вдалося серйозно просунутися і прорвати першу лінію оборони загарбників. Росіяни діють по-різному: на одних ділянках надійно обороняються, на інших – стрімко відступають. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що на деяких ділянках фронту українські війська, швидше за все, досягли серйозного прогресу і пробили першу лінію оборони окупантів.

Однак на інших ділянках фронту просування ЗСУ було більш повільним.

"Дії Росії були неоднозначними: деякі підрозділи, ймовірно, відзначилися надійними маневровими оборонними операціями, водночас інші відступили в певному безладді на тлі збільшення повідомлень про втрат серед росіян", - зазначено у зведенні.

Також у британській розвідці підкреслили, що ВПС окупантів РФ діяли надзвичайно активно над півднем України, де повітряний простір більш відкритий для ворога, ніж в інших частинах країни. Однак невідомо, чи були ефективними авіаційні удари загарбників.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи заяву пропаганди країни-агресора Росії про нібито "початок контрнаступу ЗСУ", сказав, що інформація не відповідає дійсності.

Ворог переплутав окремі операції армії України з широкомасштабним наступом, яке ще не почалося.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що не треба реагувати на риторику РФ.

На Ставці верховного головнокомандувача Зеленського були ухвалені рішення, коли і як наступатимуть ЗСУ. Українцям слід очікувати на ефективнн просування сил.

На думку журналістів The Washington Post, контрнаступ сил оборони України, мовляв, вже почався. Такого висновку америкаці дійшли після нібито розмов з українськими військовими. ЗМІ очікують на просування ЗСУ в Запорізькій області.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, коли буде зруйновано Кримський міст:

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