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Вступ України в НАТО: в Офісі президента назвали чіткі терміни

Марія Николишин
15 травня 2024, 18:44
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Членство України в НАТО — ключовий спосіб переконати Росію, що вона не виграє від ведення війни, вважає Єрмак.
Вступ України в НАТО: в Офісі президента назвали чіткі терміни
Україна робить кроки для майбутнього членства в НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Міжнародна робоча група з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України, яку очолює голова Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, оприлюднила важливий звіт, у якому вказано конкретні кроки для майбутнього членства України в НАТО.

"У липні у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, де ми закликаємо Альянс надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ. Надійна перспектива членства в НАТО — ключовий спосіб переконати Росію, що вона не виграє від ведення війни. Наш звіт наголошує важливість таких кроків для досягнення справедливого миру", — зазначив Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Він також розповів, що робоча група пропонує чіткі часові межі для вступу України до НАТО — не пізніше липня 2028 року за виконання конкретних умов. Також, за його словами, необхідно посилити зусилля з військової допомоги Україні, включно зі зняттям усіх обмежень на постачання звичайних озброєнь.

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"Якщо Україна не отримає запрошення на Вашингтонському саміті, це може посилити агресію з боку РФ. Сильні та чіткі рішення НАТО в липні будуть надзвичайно важливими для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому Євроатлантичному регіоні. Вони стануть мотивацією і підтримкою для наших військових і всіх громадян", — наголосив Єрмак.

Зі свого боку Андерс Фог Расмуссен підкреслив необхідність рішучих дій з боку НАТО задля перемоги України та встановлення сталого миру.

"Лідери Альянсу мають чітко заявити, що наша підтримка безпеки та суверенітету України незворотна. Наш звіт викладає конкретні заходи щодо досягнення цієї мети шляхом посилення економічної та військової підтримки. Приєднання України до НАТО — це найвірніший шлях до тривалого миру і безпеки в Європі", — наголосив Расмуссен.

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Вступ України в НАТО - останні новини

Нагадаємо, у США розраховують, що на саміті НАТО, який має відбутися 9-11 липня у Вашингтоні, союзники обговорять "дорожню карту" вступу України до Альянсу. Раніше держави вже запевнили Київ у тому, що держава вступить до колективного блоку безпеки Заходу.

Також, раніше повідомлялось, шо Україна не зможе вступити у Північноатлантичний альянс до завершення війни з країною-агресоркою Росією, але запустити процес цього вступу можна ще до завершення війни, вважає президент Польщі Анджей Дуда.

В свою чергу, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що чиновники НАТО робитимуть усе, щоб Україна стала членом Північноатлантичного альянсу.

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НАТО вступ до НАТО новини України Андрій Єрмак
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