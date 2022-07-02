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Вступ України до ЄС: у Кабміні озвучили "рекордні строки"

2 липня 2022, 21:31

Україна має намір стати частиною Євросоюзу в рекордні терміни, цей процес вступу повинен зайняти до п'яти років.

Євросоюз, Стефанишина
Стефанишина дала прогноз щодо вступу до ЄС / УНІАН, Wikipedia

Україна має намір стати частиною Євросоюзу у рекордні терміни, цей процес вступу повинен зайняти до п'яти років, йдеться в заяві віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі Українського радіо.

"Наші прогнози досить амбітні. Я не хочу говорити про конкретні дати, адже вони залежать не тільки від того, наскільки ми будемо готові. Це (процес вступу - ред.) займе до десятка років, до п'ятирічки", - відповіла міністр на питання про терміни вступу до ЄС.

Також вона підкреслила, що Україна не буде затягувати з виконанням завдань, які необхідні для членства.

"Ми точно не допустимо затягування процесу розширення. Ми виконали свою частину завдань, зможемо перейти до переговорів і політично приєднатися до ЄС в рекордні терміни. Так само, як ми стали кандидатом", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу.

Президент Володимир Зеленський після цього зазначив, що Україна чекала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років.

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