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Україна підписала "транспортний безвіз" з Євросоюзом

29 червня 2022, 19:16

Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Євросоюз
Україна підписала "транспортний безвіз" з Європою / УНІАН

У середу, 29 червня, Україна та ЄС підписали угоду про вантажних перевезеннях автомобільним транспортом, яке скасовує дозволи для українських перевізників, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Підписана угода скасовує необхідність отримання перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень до держав ЄС. Це дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також угодою передбачаються заходи щодо спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди становить один рік з можливістю пролонгації, а тимчасово вступає в силу вже з сьогоднішнього дня. На постійній основі угода запрацює після завершення всіх ратифікаційних процедур.

"Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі", - сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Це вже третій за останній рік "безвіз" для України з ЄС після авіаційного та енергетичного, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Навіть незважаючи на війну і спроби Росії зупинити рух нашої держави в Європу, інтеграція України у внутрішній європейський ринок просувається надшвидкими темпами", - підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу.

Президент Володимир Зеленський після цього зазначив, що Україна чекала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років.

"Офіційно визнано: Україна - не місток, не подушка між Заходом і РФ, не буфер між Європою і Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Чи не прикордоння між орками і ельфами. Україна-це майбутній рівний партнер для мінімум 27 країн ЄС", - заявив трохи пізніше український лідер.

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Євросоюз безвіз Олександр Кубраков
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