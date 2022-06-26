Євросоюз може запровадити санкції на російське золото - Шарль Мішель

ЄС може запровадити санкції проти російського золота / Reuters, depositphotos

Євросоюз може розглянути можливість введення санкцій проти золота з Російської Федерації. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Reuters.

Саме про це говорили країни "Великої сімки". Вони пропонують заборонити імпорт російського золота.

"Що стосується золота, ми готові заглибитися в деталі і подивитися, чи можливо націлити санкції щодо золота на російську економіку, а не на нас самих", - сказав Шарль Мішель.

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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

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