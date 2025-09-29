У Молдові порахували 99% голосів: партія Санду лідирує з величезним відривом

28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори.

Проросійський "Патріотичний блок" отримав менше 25% голосів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/maia.sandu, facebook.com/dodon.igor1

У Молдові триває підрахунок голосів на парламентських виборах

Партія PAS лідирує

На виборах у Молдові, які відбулися 28 вересня, проєвропейська партія чинної президентки Маї Санду "Дія та Солідарність" (PAS) отримала найбільшу підтримку серед виборців.

Центральна виборча комісія Молдови вже опрацювала 99,08% протоколів з виборчих дільниць.

Згідно з підрахунками, партія "Дія і солідарність" отримала підтримку понад 49,85% виборців, і ця цифра продовжує зростати.

Наразі триває підрахунок голосів діаспори, процес голосування якої тривав довше, ніж у жителів Молдови.

Серед молдавських громадян, які проживають у європейських країнах і брали участь у виборах, спостерігається значна перевага підтримки PAS.

Проросійський "Патріотичний блок" під керівництвом експрезидента Ігоря Додона отримав менше ніж 25% голосів.

Третє місце посів блок "Альтернатива", який отримав менше ніж 8,05% голосів і, відповідно.

До парламенту також увійдуть формально прорумунська партія "Демократія дому", яку підозрюють у зв'язках із ФСБ, і "Наша партія" популіста Ренато Усатого.

Дані ЦВК Молдови / pv.cec.md/preliminare

На парламентських виборах у Молдові діє досить високий виборчий бар'єр: 5% для партій і 7% для блоків. Завдяки цьому механізму партія PAS наразі отримала 52 мандати в новому складі парламенту, і ця кількість може збільшитися.

Загалом до парламенту Молдови обирають 101 депутата, тому PAS матиме одноосібну більшість, що дасть змогу сформувати уряд без необхідності в коаліціях з іншими партіями.

Молдова може стати плацдармом нападу РФ на Одесу

РФ може готуватися до нападу на Одеську область. Плацдармом для цього може стати Молдова. Це може статися, якщо проросійська партія Додона виграє на парламентських виборах. Про це заявляла президентка Молдови Майя Санду.

Вона переконана, що Молдова стане плацдармом для вторгнення, якщо її контролюватиме Росія.

"Постраждають усі молдавани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на Пруті. Свобода пересування може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано", - сказала Санду.

Як писав Главред, у листопаді 2024 року в другому турі президентських виборів у Молдові перемогу здобула чинна президентка Майя Санду. Вона випередила проросійського опонента Олександра Стояногло на 10%.

Напередодні другого туру виборів Молдову охопила хвиля анонімних погроз. Громадяни масово отримували на свої телефони повідомлення зі словами про можливе вбивство. Мета цих повідомлень - залякати виборців перед вирішальним голосуванням.

