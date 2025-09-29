У Швеції думають над створенням своєї ядерної зброї - The Times

Швеція вже давно мала великий досвід у галузі ядерних технологій.

Швеція хоче відігравати свою роль у європейській стратегії ядерної зброї

У Швеції є шість атомних електростанцій

У міру того, як війна і геополітична нестабільність повертаються в Європу, у Швеції розгоряється дискусія про те, чи варто країні спробувати створити власну ядерну зброю, чи то самостійно, чи то спільно з новими європейськими союзниками по НАТО.

Про це пише The Times, нагадуючи, що в 1956 і 1957 роках шведська влада таємно підірвала потужні бомби на військовому випробувальному полігоні в Лапландії в рамках підготовки до національної програми створення ядерної зброї.

Видання зазначає, що поки що обговорення залишається спекулятивним, і немає жодних доказів того, що уряд серйозно налаштований на розробку ядерних боєголовок, проте дебати вже охопили політичну сферу.

"Швеція вже давно мала великий досвід у сфері ядерних технологій. Але політична воля вимагала чогось іншого. Я думаю, що в цій ситуації все має бути на видноті", - заявив Джиммі Окессон, лідер правої партії "Шведські демократи", від підтримки якої залежить правляча коаліція.

Кілька тижнів потому Роберт Дальше, дослідник зі шведського Інституту оборонних досліджень, заявив на семінарі: "Тепер ми маємо обговорити незалежну ядерну зброю зі шведським компонентом".

Таку думку висловила і депутатка Європарламенту Аліса Теодореску Маве, яка вважає, що Швеція має відігравати свою роль у загальній європейській стратегії ядерної зброї.

Як пише видання, незрозуміло, чи володіє Швеція технологічним або промисловим потенціалом для створення ядерної зброї без істотної допомоги з боку існуючої ядерної держави. Хоча в країні є шість атомних електростанцій, що забезпечують майже третину її електроенергії, остання така електростанція була побудована 40 років тому.

"Це був би дуже великий промисловий проект", - сказав Мартін Голіаф, експерт з ядерної зброї зі шведського Інституту оборонних досліджень.

"Багато що необхідно розвивати, зокрема всю інфраструктуру для виробництва матеріалів, необхідних для ядерної зброї, що потребуватиме значних інвестицій. Думаю, знайти необхідні ресурси буде практично неможливо", - йдеться в повідомленні.

Ядерні загрози Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Андрія Коваленка, розмови про ядерну загрозу на Заході вигідні лише країні-агресору Росії, оскільки вони є частиною її пропаганди страху.

Раніше стало відомо, що в Росатомі заявили, що нібито Росія стикається з "колосальними загрозами" з боку Заходу, через що потребує модернізації свого ядерного потенціалу.

Напередодні секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що країна-агресор Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії західних країн.

Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

