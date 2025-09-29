"Ми вже у стані війни з Росією": у Британії зробили гучну заяву

У Великій Британії вже фіксують ворожі дії, які координує Москва.

Москва спрямовує свої зусилля на гібридну агресію проти Великої Британії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Що повідомила ексочільниця MI5:

Росія посилює кібератаки і саботажі проти Великобританії

Британія, фактично, перебуває у стані війни з РФ

Велика Британія може вже перебувати у стані війни з країною-агресоркою Росією. Про це, як пише The Guardian, заявила колишня очільниця MI5 Еліза Меннінгем-Буллер.

За її словами у подкасті за участі спікера палати лордів Джона МакФола, на це вказують масштабні кібератаки, саботажі та інші ворожі дії, координація яких відбувається саме у Москві. Меннінгем-Буллер підтримала тезу експертки з Росії Фіони Гілл, яка вже казала, що РФ воює із Заходом.

"Я думаю, вона може мати рацію, коли каже, що ми вже у стані війни з Росією. Це інший тип війни, але ворожість, кібератаки, фізичні напади, розвідка — усе це дуже масштабно", - наголосила ексочільниця MI5.

Як Росія веде гібридну війну проти Британії

Меннінгем-Буллер навела приклади вироків для 6 болгар, які брали участь у шпигунському угрупованні. Також ще 5 чоловіків засудили за підпал складу з вантажем для України, здійснений за наказом Москви.

Також зросла інтенсивність російських кібератак проти британських компаній та державних структур.

Як оцінює плани Кремля на розширення війни експерт

Як писав Главред, історик, військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов передбачає, що Росія продовжуватиме свої гібридні дії проти Європи, але війна не буде таких же масштабів, як в Україні.

Тобто росіяни можуть організувати в Європі гібридну війну за аналогією з подіями 2014 року на сході нашої країни, коли були використані загони Гіркіна-Стрєлкова.

Плани Кремля щодо розширення війни - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Росія планує поширити війну не лише на Україну, а й на інші країни Європи. Зокрема, військові та спецслужби бачать пряму загрозу для країн Балтії.

Раніше повідомлялося, що Північноатлантичний альянс оновлює стратегію протидії гібридним загрозам в умовах небезпеки атак з боку агресора Росії. Диверсії або підпали, до яких можуть вдатися росіяни, загрожують "значними" втратами. Одна з атак може спровокувати запуск 5-ї статті НАТО про колективну оборону.

Напередодні стало відомо, що Росія може здійснити напад на територію країн-членів НАТО вже найближчими роками. Тому, на думку німецьких чиновників, Альянсу необхідно готуватися до потенційної загрози.

