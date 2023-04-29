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Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпіном: експерт спрогнозував місце і час

Олексій Тесля
29 квітня 2023, 21:24 оновлено 29 квітня, 21:28
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Китай не проявив належної участі в запобіганні війни Росії проти України, вважає Віталій Кулик.
Зеленський, Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Новий етап переговорного процесу за участю Китаю неможливий без особистої зустрічі Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна, заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Якщо Пекін хоче перейти від фази консультації до розмови, то спочатку має відбутися розмова. Я не кажу, що Сі Цзіньпін приїде до Києва, хоча це було б успіхом для української дипломатії, але якщо зустріч відбудеться в третіх країнах на полях одного з самітів, це означатиме, що сторони підходять до предметної розмови", — сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що Китай не проявив належної участі в запобіганні війни Росії проти України, хоча і є одним з підписантів Будапештського меморандуму. Він каже, що це покладає на Пекін політичну відповідальність за його руйнування і неефективність домовленостей щодо відмови України від ядерної зброї.

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"Китай своїм так званим нейтралітетом приводив до кризи україно-китайських відносин", — додав Кулик.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву посла Китаю у Франції з приводу сумнівів у суверенітеті колишніх радянських республік, а також статусу Криму.

В ОП здивовані заявою посла КНР у Франції, адже Пекін педантично ставиться до своєї історії. Про це представник офісу президента написав у Twitter.

У Франції заявили, що приголомшені словами посла Китаю Лу Шайє, який поставив під сумнів приналежність окупованого Криму Україні.

Депутат від правлячої партії "Відродження" і голова парламентської групи дружби "Франція-Україна" Бенжамен Аддад у своєму мікроблозі в Twitter опублікував заяву французького МЗС, в якій йдеться про те, що зовнішньополітичне відомства стривожене риторикою Шайє, що засумнівався в приналежності Криму Україні і суверенітеті пострадянських держав в цілому.

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