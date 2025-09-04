Рус
"Коаліція охочих" готує сюрприз Путіну: яку зброю отримає Україна

Юрій Берендій
4 вересня 2025, 17:01
Країни із "Коаліції охочих" погодилися постачати Україні далекобійні ракети, щоб посилити її обороноздатність та тиск на Путіна, зазначив Стармер.
"Коаліція охочих" постачатиме Україні ракети великої дальності / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Стармер:

  • Країни з "Коаліції охочих" готові постачати до України ракети великої дальності
  • Важливо посилити тиск на Путіна для припинення війни

Країни "Коаліції охочих" погодилися надати Україні далекобійні ракети. Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Як зазначається, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 4 вересня віртуально долучився до зустрічі "Коаліції охочих".

"Прем'єр-міністр також привітав заяви партнерів з Коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення оборонних запасів країни", — йдеться у повідомленні.

Під час виступу Стармер наголосив, що Путіну не можна довіряти, адже він одночасно затягує мирні переговори та здійснює жорстокі удари по Україні. Він нагадав, що минулого тижня безрозбірні атаки в Києві пошкодили будівлі Британської ради та делегації ЄС, що лише підтверджує цю позицію.

Коментуючи нові військові плани "Коаліції охочих", прем’єр-міністр підкреслив, що група має непорушне зобов’язання перед Україною, яке підтримує президент США Дональд Трамп, і нині очевидно, що потрібно посилити тиск на Путіна, аби змусити його зупинити воєнні дії.

Стармер також висловив вдячність військовим планувальникам за їхню підготовку, яка дозволить розгорнути війська у разі припинення вогню. Лідери висловили надію на швидке відновлення переговорів.

Які є козирі України у війні проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, якщо говорити про сильні сторони України, то передусім це стійкість українського народу та міць ЗСУ. Українське суспільство не збирається здаватися перед Путіним. Про це заявив політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Це побачив увесь світ ще 2022 року. Адже тоді ніхто не вірив, що ми вистоємо перед Росією. Ніхто, включаючи наших західних партнерів, зокрема тодішнього президента США Байдена та багатьох інших. Але – вистояли, бо виявилось, що у нас сильні армія та суспільство", - зауважив Фесенко.

За його словами, ще однією перевагою України є удари по глибині російської території. Українські військові ще не використовують балістичні чи крилаті ракети, але майже щодня завдають потужних ударів безпілотниками по стратегічно важливих об’єктах РФ.

Війскьова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Держдепартамент США погодив контракт на постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів ERAM та відповідного обладнання на суму 825 мільйонів доларів. Згідно з інформацією відомства, Київ планує придбати до 3 350 ракет ERAM разом із такою ж кількістю GPS/INS модулів.

При цьому США більше не виділяють коштів на пряму військову допомогу Україні, а натомість роблять акцент на продаж озброєння та техніки країнам-партнерам по НАТО. Про це заявив президент Дональд Трамп під час засідання уряду в Білому домі.

Тим часом міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повідомив на брифінгу в Одесі, що країна може передати Україні винищувачі F-16 вже протягом найближчого місяця.

Про персону: Кір Стармер

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

війна в Україні Кір Стармер
