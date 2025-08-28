Рус
В України з'явилися козирі: політолог пояснив, чому Путін не виграє війну

Анна Косик
28 серпня 2025, 09:54
У США нарешті зрозуміли, що у Росії немає потужних козирів для перемоги у війні проти України.
Україна, на відмінну від Росії, має козирі

Що сказав Фесенко:

  • У Росії немає козирів для перемоги у війні
  • Трамп почав розуміти, що перевага РФ незначна
  • Україна має три ключові козирі для перемоги

Останнім часом українська позиція на противагу російській стала сильнішою. Якщо ще вкінці лютого президент США Дональд Трамп стверджував, що в України немає козирів у руках, то сьогодні позиція американського лідера стала реалістичнішою.

Про це в чаті на Главреді розповів політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, Трамп почав розуміти, що в козирів у руках не має хіба що кремлівський диктатор Володимир Путін.

"Путіну здається, що він виграє війну, і він переконує в цьому Трампа. Так, якась невелика перевага є, якийсь невеликий поступ є теж, але немає кардинальної переваги і немає вагомих підтверджень, що ось-ось Путін виграє цю війну. Відповідно, немає передумов для того, щоб ми мали погодитися на умови Путіна", - пояснив політолог.

Дивіться відео про перспективи мирних переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Про які козирі Росії говорили в США

Слова Трампа про козирі країни-агресорки Росії означають тільки те, що вона має більше економічних ресурсів, живої сили та озброєння. Однак РФ має цю перевагу і з початку повномасштабного вторгнення, але вона війну досі не виграла.

Які козирі є в України

"Якщо говорити про наші козирі, то, насамперед, це стійкість українського народу та сила ЗСУ. Так, у нас багато проблем у збройних силах, але вони гідно виконують своє завдання – стримують натиск ворога. І українське суспільство не збирається капітулювати перед Путіним. Це, на мою думку, наш головний козир. Це побачив увесь світ ще 2022 року. Адже тоді ніхто не вірив, що ми вистоємо перед Росією. Ніхто, включаючи наших західних партнерів, зокрема тодішнього президента США Байдена та багатьох інших. Але – вистояли, бо виявилось, що у нас сильні армія та суспільство", - зауважив Фесенко.

Ще один козир України - удари вглиб територій Росії. Українські військові ще навіть не застосовують балістичні чи крилаті ракети, але завдають потужних ударів безпілотниками по стратегічно важливих об'єктах РФ майже щодня.

Підтвердженням цього є перебої з бензином в окремих регіонах, підвищення цін на бензин в РФ, серйозні проблеми з авіасполученням та наслідки операції "Павутина".

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операція СБУ "Павутина" / Інфографіка: Главред

"Третій найпотужніший козир у наших руках – це підтримка наших партнерів. Адже Путін і 2022 року робив ставку на те, що нас не підтримають, і для нього стало неприємним сюрпризом те, що нас підтримали, і зараз. Чому Путін вважав, що цього року виграє цю війну? Тому що прийшов Трамп, і за нього припинилася фінансова допомога Україні, і, по суті, військова теж. Путін сподівався, що без американців ми довго не витримаємо і програємо війну. Але ми бачимо зараз, що військова та фінансова підтримка України продовжується", - додав політолог.

Наразі головним партнером України є Євросоюз та європейські країни. Вони надають вагому військову та фінансову підтримку, що не дозволяє Росії виграти цю війну.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники України роблять усе можливе для досягнення стійкого миру. Він зазначив, що успіх у цьому значною мірою залежить від тиску на Росію з боку західних країн, зокрема США.

Раніше стало відомо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф вірить, що мирна угода між Росією та Україною може бути укладена до кінця року або навіть раніше.

Про те, що війна країни-агресорки Росії проти України може закінчитись вже цього року говорять і в Україні. Зокрема з такою заявою нещодавно вийшов міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

