'Усе залежить від того, хто раніше збере сили': генерал дав прогноз щодо ситуації на фронті

Те, як далі розвиватиметься ситуація на фронті, залежить від того, з яким результатом ми вийдемо на кінець квітня та середину травня, каже Романенко.

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Генерал-лейтенант у відставці дав прогноз щодо ситуації на фронті/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Усі можливі сценарії подальшого розвитку ситуації на фронті залежать від того, хто перший – Україна чи країна-агресорка Росія - сформує необхідні сили, які допоможуть виконати поставлені завдання.

Тут питання стоїть руба - росіяни нас, або ми росіян. Таку думку висловив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр). Ігор Романенко, пише ТСН.ua

"Причому завдання та можливості у нас різні. Нагадаю, що Росія з кінця минулого року проводить стратегічну наступальну операцію. Їх темп не високий, з великими втратами, але стратегічно вони наступають. Розуміючи, що накопичені ресурси закінчуються, Путін проводить додаткову мобілізацію. У РФ активно модернізують-ремонтують військову техніку і постачають її на фронт", - зазначив Романенко.

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Крім цього, російські окупанти продовжують отримувати дрони від Ірану, а від Північної Кореї – ракети, артилерійські боєприпаси і багато іншого. При цьому Китай хоч напряму не постачає зброю країні-агресорці Росії, але надає їй боєприпаси для виготовлення такої зброї.

"Що ж у нас? Ми лише чуємо про проблеми в американському Конгресі та нічого не отримуємо. Хоча американський президент має важелі, які дозволяють надавати допомогу і без Конгресу. Але він цього не робить. Зрозуміло, що нам від таких пояснень – ні холодно, ні жарко. Розповіді про проблеми в Конгресі більш підходять для виборців у США. Для українців, вони давно не в тему, бо ми знаємо, яку страшну ціну платимо за кожен день цієї війни", - наголосив військовий експерт.

Він зазначив, що зараз нам допомагає Європа. Також ми намагаємося отримати більше зброї від підприємств вітчизняного військово-промислового комплексу. Проте росіяни використовують розвідку і наносять удари по підприємствах українського ВПК, щоб завадити Україні налагодити випуск військової продукції в більших масштабах.

"Саме тому окреслити сценарії подальшого розвитку війни досить важко. Усе буде залежати від того, з яким результатом ми вийдемо на кінець квітня та середину травня. На відміну від Росії, ми виконуємо завдання зі стратегічної оборонної операції. В надзвичайно важких умовах, коли нам не вистачає військової техніки, боєприпасів та військовослужбовців. Якщо у прискореному режимі ми зможемо зібрати усе необхідне, тоді виконаємо завдання з стратегічної оборони, а воно головне – зупинити просування ворога.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що обстановка на фронті суттєво загострилася , і повідомив про важливі рішення. Тільки досягнення технічної переваги над російськими окупантами у високотехнологічних видах зброї дасть можливість перемогти більшого за чисельністю ворога, зазначив він.

Раніше у Defense Express повідомили, що росіяни придумали "чудо-РЕБ", щоб захистити НПЗ від атаки дронів. Пропагандист заявив, що Росія вже має комплекс, здатний протидіяти таким атакам, але до цього часу він "не вироблявся в широких масштабах".

Нагадаємо, Дональд Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але з однією умовою. Трамп вважає, що США повинні дати цю допомогу Україну у якості позики, а не "подарунка".

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