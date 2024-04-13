'Обстановка на фронті суттєво загострилася': Сирський повідомив про важливі рішення

Тільки досягнення технічної переваги над російськими окупантами у високотехнологічних видах зброї дасть можливість перемогти більшого за чисельністю ворога.

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Сирський повідомив про важливі рішення/ колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 окрема гірсько-штурмова бригада

Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася, повідомив головнокомандувач ЗСУОлександр Сирський. За його словами, це пов’язано насамперед зі значною активізацією наступальних дій російських окупантів після проведення у країні-агресорці Росії президентських виборів.

"Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами за підтримки бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП", - зазначив Сирський.

За його словами, цьому сприяє тепла суха погода. Така погода зробила більшу частину відкритих ділянок місцевості доступною для танків. Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу, що окупанти, незважаючи на значні втрати, нарощують зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці. Загарбникам таким чином вдається час від часу добиватися тактичного успіху.

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Сирський зазначив, що у зв’язку із загостренням ситуації на фронті було прийнято низку важливих рішень.

"Тому, перший день моєї роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника. За результатами заслуховування висновків щодо характеру дій противника були прийняті рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО. Також, поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів", - розповів він.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що знову постало питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.

"Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи", - наголосив він.

За його словами, другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння.

Сирський зазначив, що першочергово вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій.

"Результати моєї роботи будуть враховані в планах підготовки військ та органів управління. Звичайно, відзначив найкращих воїнів відзнаками та цінними подарунками. В особистому спілкуванні з нашими військовослужбовцями обговорили поточну ситуацію, а також шляхи вирішення всіх проблемних питань. Ми усвідомлюємо реальний масштаб та ступінь загрози з боку противника і готові до проведення адекватних та ефективних дій", - підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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